Украина готова к новому обмену заключенными с Россией

Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории Российской Федерации.

Об этом в интервью РБК сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

На вопрос о том, скольких людей хотела бы вернуть российская сторона, специалист не дала ответа.

Напомним, что в минувшую субботу Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.