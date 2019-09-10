Украина заинтересована в освобождении еще 113 заключенных, находящихся на территории Российской Федерации.
Об этом в интервью РБК сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
На вопрос о том, скольких людей хотела бы вернуть российская сторона, специалист не дала ответа.
Напомним, что в минувшую субботу Россия и Украина обменялись удерживаемыми лицами в формате 35 на 35.
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Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом. По сути, она признала себя участницей украинского конфликта. Действия Кремля имеют и внутренние последствия.
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!