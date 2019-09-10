СМИ рассказали о неудачной попытке ЦРУ вывезти своего агента из России

Вывезенный в 2017 году информатор ЦРУ во властных органах России помог Вашингтону с расследованием о вмешательстве в выборы в США, сообщает The New York Times, ссылаясь на свои источники.

По их данным, вербовка произошла несколько десятков лет назад. Все это время информатор делал карьеру и в итоге получил доступ в Кремль. Поставляемые им данные были ценными, но противоречивыми. В 2016 году, беспокоясь о его безопасности, власти США предложили вывезти его из России. Информатор согласился не сразу, чем дал повод подозревать его в работе "на две стороны", но через несколько месяцев он все же был вывезен.

Тем временем "Коммерсантъ" назвал возможное имя шпиона — это мог быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков. В июне 2017 года вместе с семьей он уехал отдыхать в Черногорию, но назад не вернулся. Выдвигается версия, что Смоленков был сотрудником российского посольства в США под началом Юрия Ушакова — ныне помощника президента России по международным делам. После возвращения в РФ продолжил работать с Ушаковым, что было ценно, так как тот имел доступ к главе государства.

Ранее об отзыве агента в 2017 году сообщил CNN. По его данным, разоблачению шпиона якобы могла способствовать "неумелая" внутренняя политика избранного президента США Дональда Трампа. Источник "Коммерсанта" в дипломатических кругах заявил, что эта информация — "бред и паранойя".