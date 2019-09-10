Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп похвастал своей прической, заметив, что она лучше, чем у большинства его сверстников.
Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в Северной Каролине, сообщает американское издание The Hill.
В ходе своего выступления 73-летний Дональд Трамп заявил о том, что площадка для мероприятия якобы недостаточно большая, так как у него "огромная аудитория". Президент США отметил, что ради выступления в более удобном месте он был готов даже стоять под дождем и промочить свои волосы.
Пусть кому-то кажется, что волосы у него не очень хороши, заявил Трамп. Они все равно лучше, чем у большинства его сверстников, указал глава государства.
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