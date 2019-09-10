Япония вылечит двух проживающих на территории Курил россиян

Япония предоставит лечение двум гражданам Российской Федерации, проживающим на территориях южной части Курильских островов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Страны восходящего солнца.

Согласно предоставленной информации, один из пациентов — несовершеннолетняя девочка с острова Шикотан.

Напомним, что программа приема на лечение жителей Курил действует в Японии с 1998 года. За двадцать лет услугами медицинских учреждений Страны восходящего солнца воспользовались порядка трех сотен россиян.