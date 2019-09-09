Соединенные Штаты Америки изучают возможность введения санкций в отношении Турции за покупку Анкарой российских С-400.
Об этом в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин.
"Мы изучаем это", — ответил специалист на вопрос о том, будут ли США вводить санкции в отношении Турции за сотрудничество с РФ.
Напомним, что поставки российских противоракетных комплексов стартовали в июле текущего года. Соединенные Штаты Америки требовали от Турции отказаться от сделки, но взамен приобрести американские комплексы Patriot.
Вашингтон, отметим, грозился отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35. Турция же отказались идти на уступки и все-таки заключила соглашение с Россией.
Ранее агентство новостей Reuters сообщало, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог купить у РФ С-400 из-за страха перед турецкими Военно-воздушными силами.
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