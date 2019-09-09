Жители Оттавы, столицы Канады, все чаще и чаще сталкиваются с енотами, находящимися в состоянии, подозрительно похожем на алкогольное опьянение.
Об этом сообщает канадский телеканал CBS News Ottawa.
На неадекватных енотов, рассказывают авторы материала, натыкаются жители пригородных районов столицы. Канадцы публикуют в социальных сетях видеозаписи, на которых видно, как дикие звери лежат ничком на земле и даже не пытаются спрятаться от снимающих их на камеру любопытных прохожих.
Профессор биологии Карлтонского университета Майкл Ранц считает, что причиной столь необычного поведения енотов могли стать забродившие фрукты. Сок упавших с деревьев плодов вызывает у животных состояние опьянения, передает слова специалиста CBS News Ottawa.
Год назад в Сент-Поле, Соединенные Штаты Америки, бесстрашный енот без посторонней помощи взобрался на тринадцатый этаж местного небоскреба.
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