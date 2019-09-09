Шойгу и Лавров ответили на призыв к России "быть нормальной"

Призыв главы Пентагона к России "быть нормальной страной" прокомментировали российские министры Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

Так, глава МИД заявил, что слова "нормальная страна" явно не подходят к США. Если бы, по словам Лаврова, РФ пришлось им подражать, то надо было бы грубо нарушать международное право и бомбить Ирак и Ливию, выделять из бюджета деньги на подрыв суверенитета других государств, в том числе на установление "российской демократии".

В очередной раз упрекнул министр американские власти в поддержке "антиконституционных" государственных переворотов, вспомнив в том числе и события на Украине в 2014 году. Лавров призвал к пониманию того, что именно "нормальность" означает для руководства Соединенных Штатов. Затем он попросил дать комментарий министра обороны России.

Сергей Шойгу сказал, что ему нечего особо добавить и что Россия все-таки пока лучше побудет "ненормальной".

Глава Пентагона Марк Эспер ранее посоветовал России вести себя, как нормальная страна, которая бы разделяла ценности Запада, соблюдала правила и нормы, установленные странами НАТО, а не "содействовать нестабильности".

"Правда.Ру" писала о том, что Эспер заявил об усилении борьбы США с Россией и Китаем и призвал Европу тоже об этом подумать. Он "предостерег друзей" в Евросоюзе, что это не проблема "далеких стран".