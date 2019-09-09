В Верховную Раду Украины в ближайшее время внесут законопроект об уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.
Его авторы - депутаты от партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос". Лидер ее фракции в ВР Сергей Рахманин заявил, что документ уже разработан.
О намерении внести такой законопроект Вакарчук говорил еще два месяца назад. За переговоры предлагается лишать свободы на срок от 13 до 15 лет, а также права на 5 лет занимать определенные должности.
По словам лидера партии, "сепаратные переговоры" с представителями России нужно приравнять к государственной измене.
Вакарчук заявлял, что идея такой инициативы ему пришла в голову после переговоров представителей "Оппозиционной платформы - За жизнь" с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве.
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