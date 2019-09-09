Латыши осудили магазин Тимати в Риге из-за надписей на русском языке

Жители Латвии раскритиковали магазин одежды российского рэпера Тимати за надписи на русском языке на ценниках товаров.

Об этом сообщает агентство новостей Sputnik Латвия.

Black Star Wear был открыт в торговом центре Alfa в Риге в сентябре текущего года, напоминают авторы материала.

Граждане постсоветской республики выражают свое негодование в социальных сетях, сообщает Sputnik Латвия. Одна из пользователей социальной сети Facebook, Винета Жилинска, например, предложила устроить за это бойкот рижскому торговому центру, пишут авторы материала.

Также известно, что сразу несколько общественных деятелей Латвии обратился в Министерство внутренних дел республики с требованием закрыть магазин музыканта.

Ранее стало известно, что клип рэперов Тимати и Гуфа на композицию "Москва", выпущенный ко Дню города 7 сентября, установил рекорд по количеству дизлайков в российском сегменте видеохостинга YouTube.

Читайте также:

Прибалты ополчились на карту с российским Крымом.