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В архивах КГБ найдена информация на действующего президента Латвии

Мир » Бывший СССР » Прибалтика print

В архивах КГБ Латвийской ССР найдено сразу несколько упоминаний действующего президента постсоветской республики Эгилса Левитса.

Об этом сообщает сеть крупнейших новостных интернет-изданий в Прибалтике Delfi.

Документы, в которых содержатся упоминания Эгилса Левитса, датированы 1977-1988 годами, пишут авторы материала. В те времена нынешний глава Латвии занимался юридической практикой в ФРГ и был активистом эмигрантских организаций.

В архивах КГБ Левитс назван "членом зарубежной буржуазно-националистической организации, занимающейся подрывной деятельностью против СССР".

Согласно предоставленной информации, на действующего президента постсоветской республики доносили сразу три агента. Архивы КГБ Латвийской СССР не содержат информации о том, кто эти люди.

Напомним, что 64-летний Эгилс Левитс был избран президентом Латвии 29 мая текущего года.

Отметим, что Левитс считает Латвию времен СССР, равно как и сам Советский Союз, "самой настоящей тюрьмой".

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Темы кгб ссср латвия левитс прибалтика
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