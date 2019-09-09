В Таиланде приостановят введение налога с туристов

Введение туристического налога в Таиланде будет приостановлено по решению министерства туризма. Причина - замедление в туристическом секторе страны.

Об этом пишет на своем сайте газета Bangkok Post. Налог должны были активизировать на рубеже 2019 и 2020 годов. Замедление же наблюдалось в середине года, в частности, сократился китайский туризм более чем на 3%.

В качестве причины изданием называется повышение стоимости местной валюты — бата, сохраняющей уже около полугода курс 31 — 30 бат за доллар США. В этом году налог может повлиять негативно на туристов. Подчеркивается, что он вызовет отрицательную реакцию даже при небольшой величине.

Налог направлен на сохранение особо важных природных достопримечательностей и обязательную страховку гостей страны от несчастных случаев.

В прошлом году самым посещаемым городом мира оказался Бангкок.