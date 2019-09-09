Потерянную во время учений лодку ВМС США нашли в Ирландии

Сотрудники паромной компании Doolin Ferry на востоке Ирландии обнаружили лодку Военно-морских сил США, которая была потеряна во время учений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Лодку заметили в водах залива Голуэй в понедельник, 2 сентября. В этот же день ее вытащили на берег и пытались установить владельца, однако его поиски не приносили результатов.

Спустя сутки владелец нашелся - им оказался Атлантический флот ВМС США. Лодка являлась высокоскоростной учебной мишенью, которая была построена в 2015 году и потеряна год назад во время учений у побережья штата Вирджиния.