Сотрудники паромной компании Doolin Ferry на востоке Ирландии обнаружили лодку Военно-морских сил США, которая была потеряна во время учений. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Лодку заметили в водах залива Голуэй в понедельник, 2 сентября. В этот же день ее вытащили на берег и пытались установить владельца, однако его поиски не приносили результатов.
Спустя сутки владелец нашелся - им оказался Атлантический флот ВМС США. Лодка являлась высокоскоростной учебной мишенью, которая была построена в 2015 году и потеряна год назад во время учений у побережья штата Вирджиния.
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