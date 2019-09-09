Зеленский поручил ускорить второй этап обмена россиян и украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил ускорить работу по подготовке следующего этапа одновременного с Россией освобождения осужденных и задержанных лиц.

Об этом "Украинской правде" сообщил его его помощник Андрей Ермак. По его словам, поставлена задача, чтобы "все это происходило очень быстро".

Ермак напомнил, что лидеры двух государств по телефону договорились о продолжении освобождений. Точное число находящихся в России украинских заключенных он назвать не смог.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина освободили по 35 осужденных и задержанных. В частности, РФ был освобожден осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе. Украина передала нашей стране руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Зеленский назвал состоявшийся обмен первым шагом к началу настоящего диалога с Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

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