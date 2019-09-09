Эксперт из США назвал Польшу "главным фактором сдерживания России"

Польша является главным членом НАТО, который принимает активные меры для "сдерживания военной угрозы со стороны России". Размещение американских военных на польской территории позволит США следить за передвижениями российских военных.

Такое мнение в статье для журнала The National Interest высказал вице-президент научно-исследовательского центра общественной политики Дэн Гуре. По его мнению, Польша - это самое удобное место противодействия России для НАТО, поскольку эта страна граничит с Белоруссией и "возможной жертвой" - Украиной.

Эксперт убежден, что в случае начала военных действий НАТО начнет действовать с территории Польши. Также польские власти сами призывают к увеличению числа военных США на своей территории и закупают американские системы ПРО Patriot.

"Для США это тем более удобно, ведь дополнительные расходы Польша берет на себя. А благодаря такому усилению Штаты смогут собирать разведданные по поводу действий России и изучать территории, которые способны превратиться в поле боя", - заключает Гуре.