Георгий Гахария стал премьер-министром Грузии

Парламент Грузии провел заседание, на котором одобрил кандидатуру экс-министра МВД Георгия Гахарию на должность главы кабинета министров. Примечательно, что оппозиция не принимала участие в голосовании, поэтому Гахарию поддержали только 98 депутатов из 150.

Гахария представил список обновленного кабинета министров, в котором изменились только два имени. Бывший пост Георгия Гахарии - министра МВД занял Вахтанг Гомелаури, который ранее возглавлял Службу государственной безопасности. На должность министр обороны новый премьер рекомендовал Ираклия Гарибашвили политического секретаря партии "Грузинская мечта".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 2 сентября премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Гахарию митингующие обвиняли в чрезмерном применении силы сотрудниками правопорядка во время акций протеста. Поводом к акциям стал приезд делегации Госдумы РФ в парламент Грузии.

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