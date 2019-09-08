В Абхазии признали состоявшимися выборы главы государства

Председатель ЦИК республики Абхазия Тамаз Гогия заявил, что по состоянию на 15:00 выборы президента признаны состоявшимися. Гогия отметил, что в указанное время количество избирателей, которые приняли участие в выборах главы государства, перевалило за четверть от общего количества населения республики.

На 15:00, согласно официальному заявлению ЦИК Абхазии, явка на выборы президента страны составила 38,41%. Во втором туре президентских выборов участвуют действующий президент Рауль Хаджимба, которого поддержали 24,83% избирателей во время первого тура, а также председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния с 22,91% одобрения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему в Абхазии решили проводить второй тур президентских выборов. Никому из девяти кандидатов на выборах президента в Абхазии, состоявшихся 25 августа, не удалось набрать 50% голосов избирателей. По законодательству республики, в течение двух недель должен пройти второй тур выборов.

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