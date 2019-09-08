Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что женщины из бедных стран должны иметь доступ к абортам в рамках контроля рождаемости. Слова политика озвучил телеканал Fox News.
На заявление Сандерса негативно отреагировали жители Соединенных Штатов. В частности, ведущая CNN Сара Элизабет Купп обвинила политика в "расистской идеологии евгеники", поскольку его слова касались именно "цветных" детей. Такого же мнения придерживается основатель и главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро.
Ранее в США разгорелся скандал из-за массовых запретов на аборты. Инцидент прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, он всегда выступает "за жизнь", однако в некоторых случаях можно сделать исключение.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американское общество расколол вопрос о запрете абортов. В 2019 году в 16 из 50 штатов были приняты различные законодательные меры, так или иначе ограничивающие аборты.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.