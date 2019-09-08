Оппонент Трампа предложил контролировать рождаемость детей абортами

Кандидат в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс заявил, что женщины из бедных стран должны иметь доступ к абортам в рамках контроля рождаемости. Слова политика озвучил телеканал Fox News.

На заявление Сандерса негативно отреагировали жители Соединенных Штатов. В частности, ведущая CNN Сара Элизабет Купп обвинила политика в "расистской идеологии евгеники", поскольку его слова касались именно "цветных" детей. Такого же мнения придерживается основатель и главный редактор The Daily Wire Бен Шапиро.

Ранее в США разгорелся скандал из-за массовых запретов на аборты. Инцидент прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, он всегда выступает "за жизнь", однако в некоторых случаях можно сделать исключение.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как американское общество расколол вопрос о запрете абортов. В 2019 году в 16 из 50 штатов были приняты различные законодательные меры, так или иначе ограничивающие аборты.

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