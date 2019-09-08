Телеканал CTV сообщил, что до атлантического побережья Канады добрался ураган "Дориан". Стихия уже свирепствует на Острове принца Эдварда, а также в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик.
Почти 500 тысяч жителей прибрежных территорий остались без электроснабжения. Сейчас прибрежные регионы накрыли проливные дожди с ураганным ветром, который достигает скорости 43 м/с. Национальное метеобюро Канады сообщило о сотнях поваленных деревьях. В городе Галифакс ураганный ветер повалил строительный кран, который упал на строящееся здание.
Высота волн в районе побережья достигает 15 метров. В канадском Минобороны заявили, что уже направили в регион стихийного бедствия около 700 военнослужащих для помощи местным жителям.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.