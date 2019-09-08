Почти 500 тысяч канадцев остались без света из-за урагана "Дориан"

Телеканал CTV сообщил, что до атлантического побережья Канады добрался ураган "Дориан". Стихия уже свирепствует на Острове принца Эдварда, а также в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик.

Почти 500 тысяч жителей прибрежных территорий остались без электроснабжения. Сейчас прибрежные регионы накрыли проливные дожди с ураганным ветром, который достигает скорости 43 м/с. Национальное метеобюро Канады сообщило о сотнях поваленных деревьях. В городе Галифакс ураганный ветер повалил строительный кран, который упал на строящееся здание.

Высота волн в районе побережья достигает 15 метров. В канадском Минобороны заявили, что уже направили в регион стихийного бедствия около 700 военнослужащих для помощи местным жителям.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова.

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