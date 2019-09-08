Советник президента Республики Корея по дипломатии Мун Чжон Ин выразил уверенность, что со временем ситуация вокруг КНДР изменится. По его словам, уже через 10-15 лет Северная Корея может существенно измениться. Это позволит странам заключить экономическое объединение, аналогичное "Евросоюзу".
Мун Чжон Ин отмечает, что сейчас у КНДР неоднозначная позиция на мировой арене, как когда-то была у Китая. Северная Корея имеет ряд противоречий с США и их союзниками. Против Пхеньяна также направлены экономические санкции. Но по мнению дипломата, у народов севера и юга есть реальные шансы на объединение. Для этого КНДР и Южная Корея должны создать эффективный механизм контактов на высшем уровне.
Ранее южнокорейский лидер отмечал необходимость объединить КНДР и Южную Корею в одно государство до 2045 года. Президент Республики Корея допустил, что в объединении сохранятся два независимых правительства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о начале нового раунда в переговорах между Сеулом и Пхеньяном, который произошел в 2015 году. Страны сделали совместное заявление, в котором говорится, что Сеул и Пхеньян "обсудили вопросы снижения военной напряженности, сложившейся недавно между Югом и Севером, развития отношений". Для этого стороны договорились в ближайшее время провести в своих столицах переговоры властей и вести диалог и переговоры и впредь.
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