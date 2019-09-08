Путин и Зеленский поговорили по телефону после обмена заключенными

Пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским по итогам обмена заключенными между странами, который произошел 7 сентября.

Главы государств сошлись во мнении, что обмен заключенными стал большим шагом для "оздоровления и нормализации" двусторонних отношений. Также российский и украинский лидер обсудили детали урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. В частности, была отмечена важность последовательного разведения сил в зоне соприкосновения, а также сохранение режима тишины.

Владимир Путин подчеркнул, что работа, которая была начата в рамках подготовки к саммиту "нормандской четверки" должна быть продолжена. По мнению российского президента, встреча в нормандском формате должна дать реальные результаты и способствовать выполнению минского "комплекса мер" на высшем уровне.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Владимир Зеленский впервые позвонил Путину после избрания президентом Украины. Украинский лидер совершил телефонный звонок из-за гибели четырех военнослужащих Украины в Донбассе.

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