Трамп назвал обмен заключенными "гигантским шагом к миру"

Завершившийся сегодня, 7 сентября, обмен заключенными между Россией и Украиной станет первым гигантским шагом к миру. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее появилась информация о том, что освобожденных украинских моряков наградили орденами и удостоили новых воинских званий. Сейчас все моряки направлены на медицинский осмотр для определения состояния здоровья, затем их отпустят домой.