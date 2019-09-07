Завершившийся сегодня, 7 сентября, обмен заключенными между Россией и Украиной станет первым гигантским шагом к миру. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.
"Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!" - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее появилась информация о том, что освобожденных украинских моряков наградили орденами и удостоили новых воинских званий. Сейчас все моряки направлены на медицинский осмотр для определения состояния здоровья, затем их отпустят домой.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.