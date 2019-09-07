Освобожденные в рамках обмена с Россией украинские моряки награждены орденами и удостоены новых воинских званий. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.
"Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики", - отмечают в военном ведомстве.
Сейчас все моряки направлены на медицинский осмотр для определения состояния здоровья, затем их отпустят домой.
Напомним, сегодня, 7 сентября, между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными на формуле "35 на 25". Среди освобожденных с российской стороны оказались в том числе 24 украинских моряка и режиссер Олег Сенцов.
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