Мэр Днепра открыл мост и стал победителем в споре с Зеленским

Мэр Днепра Борис Филатов досрочно открыл Центральный мост, из-за которого в июле он поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда глава города пообещал украинскому лидеру добровольно уйти в отставку, если мост не отремонтируют до 14 сентября.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр. Город, который я так люблю. Его выиграли вы все, днепряне, мои земляки", - написал мэр на своей странице в Facebook.

На мосту также появилось "кресло" из арматуры, которое символизирует спор. "Каждый днепрянин может посидеть в моем кресле. На мосту. В кресле, на которое я поспорил. Потому что власть - это не слава и признание, а тяжелый крест", - подчеркнул Филатов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Зеленский предложил временно исполняющему обязанности главы города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долг города за отопление.