Иран задержал судно по подозрению в контрабанде топлива

Береговая охрана Ирана задержала иностранное судно с 12 филиппинцами на борту в районе Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на иранское информационное агентство.

По информации журналистов, экипаж судно попытался контрабандой провести 280 тысяч литров топлива. Представители ВМС США пока никак не прокомментировали задержание.

Ранее, 19 июля, за нарушение международных правил судоходства был задержан британский нефтяной танкер Stena Impero. Это произошло после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали иранское судно за поставки нефти в Сирию из Ирана в нарушение санкций Европейского союза.