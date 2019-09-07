Захарова: обмен заключенными с Украиной - это очень важный шаг

Обмен заключенными с Украиной стал результатом политической воли и системной работы. Об этом рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление", - написала она на своей странице в Facebook.

Представитель МИД РФ добавила, что "постоянная антироссийская риторика" не поможет Украине решить внутренние проблемы. "Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", - подчеркнула Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что журналист Кирилл Вышинский прилетел в Россию. Других участников обмена он называть не стал.

"Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой. Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", - заявил представитель Кремля.