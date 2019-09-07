Иран напомнил о возможности обогатить уран выше 20%

Иран может обогатить уран до отметки более 20%, но пока не намерен этого делать. Уран с обогащением более 20% может быть использован для создания ядерного оружия. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

По его словам, решение сократить обязательства по ядерной сделке обратимо, если европейские страны и США выполнят свои обещания. Иран будет выполнять соглашение 2015 года только в том случае, если это продолжат делать и другие стороны. Времени, чтобы спасти ядерную сделку, осталось мало, подчеркнул представитель Ирана.

Напомним, в текущем году Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке после выхода США из соглашения. 6 сентября Тегеран в третий раз сократил обязательства по ядерной программе.