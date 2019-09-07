Иран может обогатить уран до отметки более 20%, но пока не намерен этого делать. Уран с обогащением более 20% может быть использован для создания ядерного оружия. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
По его словам, решение сократить обязательства по ядерной сделке обратимо, если европейские страны и США выполнят свои обещания. Иран будет выполнять соглашение 2015 года только в том случае, если это продолжат делать и другие стороны. Времени, чтобы спасти ядерную сделку, осталось мало, подчеркнул представитель Ирана.
Напомним, в текущем году Иран объявил о сокращении обязательств по ядерной сделке после выхода США из соглашения. 6 сентября Тегеран в третий раз сократил обязательства по ядерной программе.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.