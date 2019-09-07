Киселев заявил о скором приезде Вышинского в Москву

Украинский журналист Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа, в скором времени вылетит из Киева в Москву. Об этом сообщил генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Сегодня, 7 сентября, началась подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной. Из московского следственного изолятора "Лефортово" выехали автобусы, в которых, по предположениям СМИ, находились арестованные украинские моряки. В это же время из санатория под Киевом вывезли несколько россиян.

Напомним, Кирилла Вышинского освободили из СИЗО под личное обязательство 28 августа. Его задержали в мае минувшего года по обвинению в государственной измене. Следователи считают, что в 2014 году журналист агитировал за присоединение полуострова к России, затем информационно поддерживал ДНР и ЛНР. За свою деятельность он тайно получал деньги от России. Свою вину Вышинский отрицает.

Ранее заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук рассказал "Правде.Ру" о том, насколько корректно и законно выглядит обмен осужденного за терроризм Сенцова на журналиста Кирилла Вышинского.

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