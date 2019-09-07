Трамп планирует оказывать помощь только "друзьям и союзникам" США

Американский президент Дональд Трамп планирует пересмотреть принцип выделения финансовой помощи другим странам. Он хочет, чтобы США выделяли деньги только "друзьям и союзникам", которые поддерживают Америку в международных спорах и не встают на сторону противников.

Как пишет издание Politico, из-за решения президента США могут пострадать страны третьего мира. Речь идет о странах Африки, Азии и Латинской Америки. Глава государства также хочет прекратить программы помощи, направленные на борьбу с нищетой и расизмом, поскольку они не являются достаточно эффективными.

Напомним, в августе Бюджетное управление США разблокировало выделенные Конгрессом деньги для оказания помощи иностранным государствам. Эти деньги необходимо израсходовать до 30 сентября, когда заканчивается финансовый год. Потратить их можно для оказания помощи в десяти областях. США могут выделять деньги на международные операции по поддержанию мира, контролю над оборотом наркотиков, а также на инициативы в области здравоохранения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский лидер заморозил военную помощь Украине. Подчеркивается, что глава США сомневается в том, что выделяемые денежные средства расходуются должным образом.

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