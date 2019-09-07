В США подтвердили смерть пяти человек, куривших электронные сигареты

Центры по контролю и профилактике заболеваний США зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Случаи летального исхода были отмечены в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. В целом по стране американские медики зафиксировали порядка 450 случаев заболеваний, которые были вызваны курением электронных сигарет.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на информацию Центра сообщал, что в США была зарегистрирована смерть трех человек, которые курили электронные сигареты. Всех их позднее госпитализировали с легочными заболеваниями. По словам журналистов, общее число случаев заболевания еще неделю назад составляло 215 человек в 25 штатах. В связи с этим медики приступили к анализу легочных заболеваний на предмет их связи с курением электронных сигарет.