Пострадавших жителей Багам предложили размещать на круизных лайнерах

Президент США Дональд Трамп предложил использовать круизные лайнеры в качестве временного убежища для жителей Багамских островов, чьи дома были разрушены в результате урагана "Дориан".

"Береговую охрану США попросили доставить людей из пострадавших районов Багамских островов в другие районы, которые не пострадали и в хорошем состоянии. Все компании, владеющие круизными лайнерами и готовые предоставить их в качестве стационарного жилья и не только. Я уверен, будут оценены", - написал он на своей странице в Twitter.

По последним данным, около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама из-за последствий удара стихии. На Багамских островах из-за урагана погибли не менее 43 человек, отмечают власти. Около 13 тысяч домов было повреждено или разрушено.