Президент США Дональд Трамп предложил использовать круизные лайнеры в качестве временного убежища для жителей Багамских островов, чьи дома были разрушены в результате урагана "Дориан".
"Береговую охрану США попросили доставить людей из пострадавших районов Багамских островов в другие районы, которые не пострадали и в хорошем состоянии. Все компании, владеющие круизными лайнерами и готовые предоставить их в качестве стационарного жилья и не только. Я уверен, будут оценены", - написал он на своей странице в Twitter.
По последним данным, около 70 тысяч человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама из-за последствий удара стихии. На Багамских островах из-за урагана погибли не менее 43 человек, отмечают власти. Около 13 тысяч домов было повреждено или разрушено.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.