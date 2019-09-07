Санкции в отношении Ирана будут действовать до тех пор, пока Тегеран "не перестанет лгать и распространять терроризм". Такое заявление сделал советник американского президента во вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Иран не получит смягчения санкций до тех пор, пока не прекратит лгать и распространять терроризм", - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее. 4 сентября, Минфин США заявил о расширении экономических санкций в отношении Ирана. В список министерства включили девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Под ограничения также попали компании, связанные с энергетическим и транспортным сектором Ирана. До этого США ввели санкции иранского космического агентства, поскольку Тегеран использует космическую программу для "прикрытия" разработки ракет.
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