Арестованные украинские моряки покинули следственный изолятор "Лефортово" в Москве. Об этом заявил руководитель группы адвокатов Николай Полозов.
"По моим данным, моряки уже покинули СИЗО. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал он, передает агентство "Интерфакс".
Ранее сообщалось о том, что три автобуса выехали с территории СИЗО, где содержатся украинцы. Планируется, что обмен удерживаемыми лицами будет проведен по формуле "35 на 35". Однако к предполагаемой дате начала запуска процесса - 7 сентября - в списки могут быть внесены коррективы. Россия включила в список 24 арестованных моряков и еще 11 заключенных, в том числе и украинского режиссера Олега Сенцова. Накануне, 6 сентября, президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании 12 осужденных россиян.
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