США не намерены покупать у России гиперзвуковые ракеты

США не склонны принимать предложение России о поставках ее новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, у Штатов не так много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают преимуществом над РФ в сфере ее безопасной разработки, испытания и применения, сказал чиновник ТАСС.

Таким образом он отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который накануне сообщил, что предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие. Цель, по словам Путина, - сохранение стратегического военного баланса между странами.

Трамп, отметил президент РФ, тогда заявил, что США в скором времени и сами произведут оружие подобного типа.

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