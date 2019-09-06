США не склонны принимать предложение России о поставках ее новейших вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.
По его словам, у Штатов не так много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают преимуществом над РФ в сфере ее безопасной разработки, испытания и применения, сказал чиновник ТАСС.
Таким образом он отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который накануне сообщил, что предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие. Цель, по словам Путина, - сохранение стратегического военного баланса между странами.
Трамп, отметил президент РФ, тогда заявил, что США в скором времени и сами произведут оружие подобного типа.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.