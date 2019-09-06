В подконтрольном Киеву городе Донбасса кто-то сжег флаги Украины

В подконтрольном Киеву городе Донбасса кто-то сжег флаги Украины

О любопытном инциденте сообщают местные средства массовой информации.

Неизвестные подожгли флаги Украины у здания городского совета подконтрольного Киеву города Бахмут Донецкой области.

О любопытном инциденте сообщают местные средства массовой информации.

В полиции, сообщает радиостанция "Свободное радио", заявили, что неизвестные подожгли ленты, из которых формируются флаги постсоветской республики. Их действия, пояснили стражи правопорядка, якобы не подпадают под статью кодекса "надругательство над государственными символами".

Но в полиции пообещали, что обязательно будут искать нарушителей, передает "Свободное радио".