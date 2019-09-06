В подконтрольном Киеву городе Донбасса кто-то сжег флаги Украины
О любопытном инциденте сообщают местные средства массовой информации.
Неизвестные подожгли флаги Украины у здания городского совета подконтрольного Киеву города Бахмут Донецкой области.
О любопытном инциденте сообщают местные средства массовой информации.
В полиции, сообщает радиостанция "Свободное радио", заявили, что неизвестные подожгли ленты, из которых формируются флаги постсоветской республики. Их действия, пояснили стражи правопорядка, якобы не подпадают под статью кодекса "надругательство над государственными символами".
Но в полиции пообещали, что обязательно будут искать нарушителей, передает "Свободное радио".
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.