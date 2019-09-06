Лукашенко назвал США сильнейшей в мире страной

Белоруссия "не возникала" из-за визита советника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона в Российскую Федерацию.

Об этом напомнил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Поэтому, отметил глава постсоветской республики, и России, и прочим странам не нужно критиковать Минск за официальный визит Болтона.

США, отметил Лукашенко, "наклоняли" Белоруссию "и влево, и вправо". Соединенные Штаты Америки — империя, "самая сильная страна", и нет ничего страшного в том, уверен президент Белоруссии, чтобы налаживать с ней отношений.