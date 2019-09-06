Белоруссия "не возникала" из-за визита советника президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джона Болтона в Российскую Федерацию.
Об этом напомнил действующий президент страны Александр Лукашенко.
Поэтому, отметил глава постсоветской республики, и России, и прочим странам не нужно критиковать Минск за официальный визит Болтона.
США, отметил Лукашенко, "наклоняли" Белоруссию "и влево, и вправо". Соединенные Штаты Америки — империя, "самая сильная страна", и нет ничего страшного в том, уверен президент Белоруссии, чтобы налаживать с ней отношений.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.