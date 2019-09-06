В США 12-килограммовый кот покорил соцсети и нашел себе новых хозяев

Кот из США весом в 12 килограмм нашел себе новых хозяев благодаря социальным сетям.

Об этом сообщает интернет-газета "Ридус".

В августе текущего года приют для животных в Филадельфии опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию гигантского кота по имени БиДжей. Работники приюта сообщили, что животное ищет новый дом.

Запись эта набрала 50 тысяч лайков и 15 тысяч ретвитов. Желающих забрать кота-толстяка была так много, что сайт приюта не выдержал такого наплыва пользователей и вышел из строя.

Сотрудники приюта тщательно изучили заявки желающих забрать БиДжея и выбрали ему хозяев.