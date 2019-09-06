Кот из США весом в 12 килограмм нашел себе новых хозяев благодаря социальным сетям.
Об этом сообщает интернет-газета "Ридус".
В августе текущего года приют для животных в Филадельфии опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографию гигантского кота по имени БиДжей. Работники приюта сообщили, что животное ищет новый дом.
Запись эта набрала 50 тысяч лайков и 15 тысяч ретвитов. Желающих забрать кота-толстяка была так много, что сайт приюта не выдержал такого наплыва пользователей и вышел из строя.
Сотрудники приюта тщательно изучили заявки желающих забрать БиДжея и выбрали ему хозяев.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.