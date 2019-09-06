Новый посол Германии в РФ признался в большой симпатии к России

Новый посол Германии в Российской Федерации Андреас фон Гейр признался в большой симпатии к России, ее культуре и местным жителям.

Об этом дипломат заявил в видеообращении, опубликованном на странице немецкого посольства в РФ в социальной сети Facebook.

Напомним, что Геза Андреас фон Гейр сменил на посту посла Германии в России Рюдигера фон Фрича, работавшего в должности с марта 2014 года.