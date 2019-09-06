Новый посол Германии в Российской Федерации Андреас фон Гейр признался в большой симпатии к России, ее культуре и местным жителям.
Об этом дипломат заявил в видеообращении, опубликованном на странице немецкого посольства в РФ в социальной сети Facebook.
Напомним, что Геза Андреас фон Гейр сменил на посту посла Германии в России Рюдигера фон Фрича, работавшего в должности с марта 2014 года.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.