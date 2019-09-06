Хорватия для борьбы с мигрантами может отозвать с пенсии полицейских

Власти Хорватии впервые со времен войны в бывшей Югославии в 1992–1995 годах могут отозвать с пенсии порядка двух тысяч полицейских.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Хорватии.

Согласно предоставленной информации, полицейские нужны властям для борьбы с миграционным кризисом.

Как сообщает влиятельное хорватское издание Jutarnji list, Загреб отзовет с пенсии около двух тысяч полицейских в "подходящей умственной и физической форме".

Отметим, что мировая общественность в последнее время все чаще сообщает о случаях насильственного выдворения мигрантов при попытке пересечь государственную границу Хорватии.