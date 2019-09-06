Власти Хорватии впервые со времен войны в бывшей Югославии в 1992–1995 годах могут отозвать с пенсии порядка двух тысяч полицейских.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Хорватии.
Согласно предоставленной информации, полицейские нужны властям для борьбы с миграционным кризисом.
Как сообщает влиятельное хорватское издание Jutarnji list, Загреб отзовет с пенсии около двух тысяч полицейских в "подходящей умственной и физической форме".
Отметим, что мировая общественность в последнее время все чаще сообщает о случаях насильственного выдворения мигрантов при попытке пересечь государственную границу Хорватии.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.