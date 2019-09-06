В городе, Краков, Польша, ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери.
20-летняя девушка попала в больницу с травмой черепа. Медикам не удалось ее спасти — из-за серьезных осложнений полячка скончалась. В этот момент она была на 20-й неделе беременности.
Отец и семья погибшей, сообщают СМИ Польши, хотели, чтобы врачи постарались спасти ребенка.
После смерти девушки медики кормили ее искусственным путем, проводили вентиляцию легких и диагностику. В феврале текущего года, на 27-ой неделе беременности, врачи сделали полячке кесарево сечение.
Родившаяся девочка была слабой и весила всего 1200 граммов. Полгода ребенок провел в больнице. В день выписки младенец весил уже 3 килограмма, сообщают польские средства массовой информации.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.