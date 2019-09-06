В Польше ребенок родился спустя два месяца после смерти матери

В городе, Краков, Польша, ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери.

20-летняя девушка попала в больницу с травмой черепа. Медикам не удалось ее спасти — из-за серьезных осложнений полячка скончалась. В этот момент она была на 20-й неделе беременности.

Отец и семья погибшей, сообщают СМИ Польши, хотели, чтобы врачи постарались спасти ребенка.

После смерти девушки медики кормили ее искусственным путем, проводили вентиляцию легких и диагностику. В феврале текущего года, на 27-ой неделе беременности, врачи сделали полячке кесарево сечение.

Родившаяся девочка была слабой и весила всего 1200 граммов. Полгода ребенок провел в больнице. В день выписки младенец весил уже 3 килограмма, сообщают польские средства массовой информации.