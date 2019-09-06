Глава Киргизии навестил семью погибшего при захвате Атамбаева бойца

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вручил медаль семье бойца, погибшего в ходе силового захвата экс-главы постсоветской республики Алмазбека Атамбаева.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Согласно предоставленной информации, медаль носит название "Эрдик", что в переводе с киргизского языка на русский означает "Мужество".

На встрече с действующим президентом Киргизии присутствовали вдова, сын, мать и брат погибшего спецназовца.

Напомним, что Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа в его резиденции в селе Кой-Таш. Спецоперация по задержанию экс-главы постсоветской республики длилась почти сутки.

В ходе нее и погиб спецназовец, семья которого получила из рук Сооронбая Жээнбекова медаль.