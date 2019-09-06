Приглашение президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу посетить Данию до сих пор в силе.
Об этом в ходе пресс-конференции заявила датская королева Маргрете II.
Дания рассчитывает, что глава США все-таки прибудет с визитом в Копенгаген, отметила королева.
Напомним, что не так давно Дональд Трамп объявил о заинтересованности США в приобретении Гренландии — самого большого в мире острова и автономной территории в составе Дании.
Когда Копенгаген и Нуук отказались обсуждать продажу Гренландии, действующий президент Соединенных Штатов Америки отложил запланированный на 2-3 сентября визит в Данию.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.