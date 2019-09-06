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Дания все еще ждет желающего приобрести Гренландию Трампа

Мир print

Приглашение президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу посетить Данию до сих пор в силе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила датская королева Маргрете II.

Дания рассчитывает, что глава США все-таки прибудет с визитом в Копенгаген, отметила королева.

Напомним, что не так давно Дональд Трамп объявил о заинтересованности США в приобретении Гренландии — самого большого в мире острова и автономной территории в составе Дании.

Когда Копенгаген и Нуук отказались обсуждать продажу Гренландии, действующий президент Соединенных Штатов Америки отложил запланированный на 2-3 сентября визит в Данию.

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