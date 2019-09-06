Организованные в Польше в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны мероприятия — "антироссийский спектакль".
Об этом в своей статье для польского еженедельника Myśl Polska написал обозреватель Матеуш Пискорский.
По словам эксперта, Варшава — враг российской государственности. Польша, считает Пискорский, пытается подорвать историко-международное самосознание Российской Федерации.
Однако, признал обозреватель, у Польши это пока не особо получается.
Напомним, что Варшава не пригласила Москву на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Польшу прибыли лишь союзники страны по НАТО, Евросоюзу и "Восточному партнерству".
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.