В Польше заявили об уничтожении историко-международного сознания России

Организованные в Польше в честь 80-й годовщины начала Второй мировой войны мероприятия — "антироссийский спектакль".

Об этом в своей статье для польского еженедельника Myśl Polska написал обозреватель Матеуш Пискорский.

По словам эксперта, Варшава — враг российской государственности. Польша, считает Пискорский, пытается подорвать историко-международное самосознание Российской Федерации.

Однако, признал обозреватель, у Польши это пока не особо получается.

Напомним, что Варшава не пригласила Москву на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Польшу прибыли лишь союзники страны по НАТО, Евросоюзу и "Восточному партнерству".