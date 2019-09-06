Мировой рекорд: женщина родила двойню в 74 года

В Индии 74-летняя женщина родила двойню благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает местная газета Hindustan Times.

В минувшем году женщина обратилась за помощью в клинику репродуктивного здоровья, которая решила оплатить большую часть процедур. Медики посчитали, что беременность пожилой пациентки будет историческим событием.

Оплодотворение прошло успешно. Женщину положили в больницу и на протяжении всей беременности следили за ее здоровьем. "Ее регулярно обследовали кардиологи, пульмонологи, гинекологи и диетологи", - сказал один из докторов.

Накануне у пациентки родились две здоровые девочки с помощью кесарева сечения. "Операция прошла благополучно. Мать и младенцы здоровы и не имеют осложнений", - отметили в больнице.

Женщина может стать старейшей матерью на планете. Текущий мировой рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе, которая стала матерью двойни в 66 лет.

Читайте также: Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме