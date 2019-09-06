В Индии 74-летняя женщина родила двойню благодаря экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Об этом сообщает местная газета Hindustan Times.
В минувшем году женщина обратилась за помощью в клинику репродуктивного здоровья, которая решила оплатить большую часть процедур. Медики посчитали, что беременность пожилой пациентки будет историческим событием.
Оплодотворение прошло успешно. Женщину положили в больницу и на протяжении всей беременности следили за ее здоровьем. "Ее регулярно обследовали кардиологи, пульмонологи, гинекологи и диетологи", - сказал один из докторов.
Накануне у пациентки родились две здоровые девочки с помощью кесарева сечения. "Операция прошла благополучно. Мать и младенцы здоровы и не имеют осложнений", - отметили в больнице.
Женщина может стать старейшей матерью на планете. Текущий мировой рекорд принадлежит испанке Марии дель Кармен Бусаде де Ларе, которая стала матерью двойни в 66 лет.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.