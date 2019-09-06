Пхеньян пытался в обход международных санкций импортировать в Северную Корею предметы роскоши.
Об этом сообщает комитет по санкциям Совета безопасности ООН.
Речь в числе прочего идет о 100 тысячах бутылок водки, произведенной в России и Белоруссии, а также лимузинах Mercedes Maybach.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.