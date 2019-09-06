Власти Польши пытаются разрушить историко-международное самосознание современной России. Об этот свидетельствует отказ Варшавы пригласить российскую делегацию на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Как считает польский журналист Матеуш Пискорский, Варшава старается "методично нанести удар по историко-международному самосознанию современной России". Он признает, что польские власти так и не добились заметного успеха, однако они предстают в образе самого последовательного и "не признающего никаких правил врага российской государственности".
Журналист добавляет, что Россия проявляется "поистине огромную" терпеливость и выдержку перед лицом руководства Польши, которое стремится создать пропасть между странами на государственном, политическом и международном уровнях.
Варшава стремится навязать антироссийский дискурс не только своим гражданам, но и международной общественности. Польша демонстрирует "англосаксонским покровителям, что она согласна с их восточной политикой", указывает Пискорский.
"1 сентября, как и прочие годовщины, превращается усилиями политиков, не отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, в спектакль, существенной частью которого становится обсуждение состава приглашенных заграничных гостей и разглагольствования о том, кого не пригласили и почему", - заключил он.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.