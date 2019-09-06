Польшу обвинили в стремлении разрушить самосознание России

Власти Польши пытаются разрушить историко-международное самосознание современной России. Об этот свидетельствует отказ Варшавы пригласить российскую делегацию на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Как считает польский журналист Матеуш Пискорский, Варшава старается "методично нанести удар по историко-международному самосознанию современной России". Он признает, что польские власти так и не добились заметного успеха, однако они предстают в образе самого последовательного и "не признающего никаких правил врага российской государственности".

Журналист добавляет, что Россия проявляется "поистине огромную" терпеливость и выдержку перед лицом руководства Польши, которое стремится создать пропасть между странами на государственном, политическом и международном уровнях.

Варшава стремится навязать антироссийский дискурс не только своим гражданам, но и международной общественности. Польша демонстрирует "англосаксонским покровителям, что она согласна с их восточной политикой", указывает Пискорский.

"1 сентября, как и прочие годовщины, превращается усилиями политиков, не отличающихся высоким интеллектуальным уровнем, в спектакль, существенной частью которого становится обсуждение состава приглашенных заграничных гостей и разглагольствования о том, кого не пригласили и почему", - заключил он.

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