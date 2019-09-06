Меркель сидя выслушала государственные гимны Китая и Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Госсовета Китайской народной республики Ли Кэцян сидя прослушали государственный гимн Германии.

Когда заиграл гимн Поднебесной, Ли Кэцян поднялся на ноги.

Это произошло в ходе официальной церемония приветствия канцлера Германии в Китае.

Напомним, что с июня текущего года Ангела Меркель пережила несколько серьезных публичных приступов сильной дрожи. В связи с этим в последние месяцы немецкий канцлер предпочитает слушать государственный гимн Германии сидя.

Берлин заверяет мировую общественность и СМИ в том, что с Меркель все в порядке.