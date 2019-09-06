Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Госсовета Китайской народной республики Ли Кэцян сидя прослушали государственный гимн Германии.
Когда заиграл гимн Поднебесной, Ли Кэцян поднялся на ноги.
Это произошло в ходе официальной церемония приветствия канцлера Германии в Китае.
Напомним, что с июня текущего года Ангела Меркель пережила несколько серьезных публичных приступов сильной дрожи. В связи с этим в последние месяцы немецкий канцлер предпочитает слушать государственный гимн Германии сидя.
Берлин заверяет мировую общественность и СМИ в том, что с Меркель все в порядке.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.