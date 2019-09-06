Президент США Дональд Трамп задействовал 771 миллион долларов, предназначенных на сдерживание РФ в Европе, для строительства стены на границе с Мексикой.
Демократ Чак Шумер написал в своем аккаунте в Twitter, что это решение президента неправильное и якобы ослабляет национальную безопасность Соединенных Штатов Америки.
Необходимо, делится демократ, помогать "проверенным временем" союзникам США в Европе в их борьбе против "российской агрессии".
Отметим, что Дональд Трамп перераспределил средства из программы "Европейская инициатива сдерживания".
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.