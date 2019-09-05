Минобороны не подтверждает данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны России опровергает данные о том, что в Сирии в зоне деэскалации Идлиб погибли три российских офицера.

Об этом сообщает "Интерфакс". Как утверждает ведомство, в данном районе у населенного пункта Джурин нет наблюдательных постов Вооруженных сил РФ.

Ранее о гибели военнослужащих после взрывов двух мин и ранении еще двух сообщали со ссылкой на свой источник "Ведомости".

Также в четверг арабское издание Al-Masdar News информировало о нападении сирийских боевиков в Идлибе на группу российских спецназовцев. Сообщалось, что несколько военнослужащих были убиты и ранены в районе города Ааджаз.