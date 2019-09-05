Минобороны России опровергает данные о том, что в Сирии в зоне деэскалации Идлиб погибли три российских офицера.
Об этом сообщает "Интерфакс". Как утверждает ведомство, в данном районе у населенного пункта Джурин нет наблюдательных постов Вооруженных сил РФ.
Ранее о гибели военнослужащих после взрывов двух мин и ранении еще двух сообщали со ссылкой на свой источник "Ведомости".
Также в четверг арабское издание Al-Masdar News информировало о нападении сирийских боевиков в Идлибе на группу российских спецназовцев. Сообщалось, что несколько военнослужащих были убиты и ранены в районе города Ааджаз.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.