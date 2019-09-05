Назван самый популярный город мира

В прошлом году самым посещаемым городом мира стал Бангкок. Об этом сообщается в отчете Mastercard's 2018 Global Destination Cities Index.

За 12 месяцев столицу Таиланда посетили 22,78 миллиона туристов. На отдых они потратили 20,03 млрд долларов.

На втором месте рейтинга с небольшим отрывом расположился Париж. 19,1 млн путешественников оставили там 14,06 млрд долларов.

В главный город Великобритании Лондон в 2018-м приехали 19,09 миллиона человек и пополнили казну столицы на 16,47 млрд долларов.

Добавим, в десятку самых популярных городов также попали Дубай, Сингапур, Куала-Лумпур, Нью-Йорк, Стамбул, Токио и Анталья.

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