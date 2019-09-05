Россию обвиняют в отработке боевых действий на украинской территории, для которой якобы пройдут учения "Кавказ-2020".
Обвинение исходит от представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого. По его словам, создание боевых соединений, готовых атаковать Украину, завершатся к следующему году.
"Военная угроза" России не первый раз обсуждается в официальном Киеве. В начале 2019 года в Генштабе ВСУ заявили об угрозе вторжения сразу с севера, юга и востока, сообщали о стягивании российских войск. В Москве эти утверждения называли совершенно голословными и отрицали намерения атаковать кого-либо.
Ранее представители командования Сухопутных войск США сообщали, что на территории Украины пройдут многонациональные учения Rapid Trident 2019, в которых примут участие 14 стран-участниц НАТО.
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